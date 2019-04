Greenhopper kan blijven rijden in Breda maar subsidie blijft beperkt

BREDA - De mobiele voorlichtingswagen Greenhopper kan de rest van het jaar gewoon door de gemeente Breda blijven rijden. De Bredase energiecoöperatie BRES heeft daartoe een subsidie van 25.000 euro gekregen. Maar of BRES ook het hele jaar door kan gaan met speciale wijkbijeenkomsten over verduurzaming, blijft hoogst onzeker. Dat zegt voorzitter Ad Bijma van BRES.

De coöperatie houdt zich bezig met een aantal zaken op het gebied van duurzaamheid. De kernactiviteit is het adviseren van particulieren over hoe ze hun woning energiezuinig kunnen maken. Via wijkbijeenkomsten komt BRES in contact met mensen, wat vervolgens leidt tot adviesgesprekken. Ook rijdt sinds vorig jaar een zogeheten Greenhopper door Breda die door de gemeente en BRES wordt bemand.

Lees ook PREMIUM Advies over energiebesparing dreigt in de knel te komen in Breda Lees meer

Adviesgesprekken

Begin dit jaar liet BRES weten dat de activiteiten in de knel dreigen te komen. Het verzoek aan adviesgesprekken heeft zo’n grote vlucht gekomen dat de 60.000 euro subsidie die de coöperatie daarvoor krijgt van de gemeente niet meer afdoende is. Maar volgens de gemeente is er niet méér geld beschikbaar.

Als er niet meer geld vrij zou komen, vreesde BRES eind maart te moeten stoppen met de Greenhopper en in de loop van april met de wijkbijeenkomsten, zo stelde Bijma in januari.

“Voor de Greenhopper is inmiddels 25.000 euro extra uitgetrokken door de gemeente. Deelname daar aan is nu voor de rest van het jaar gegarandeerd”, zegt Bijma. Voor de wijkbijeenkomsten is nog steeds geen extra geld in het vooruitzicht gesteld. “Dat kunnen we misschien even oprekken, maar dan is het na mei echt wel klaar.”

Groenplein

Ondertussen dreigt nog een activiteit waarbij BRES betrokken is in het gevaar te komen, zegt Bijma. Dat betreft het Groenplein dat BRES in oktober 2017 oprichtte samen met PakhuisB. Het Groenplein (gevestigd in de Nieuwe Veste) informeert mensen over diverse duurzaamheidsthema’s, zoals energie, voedsel, mobiliteit en afval.

De gemeente stelde in 2017 anderhalve ton beschikbaar voor een periode van anderhalf jaar (tot en met maart 2019). Onlangs bleek dat de gemeente voor de rest van dit jaar maximaal 40.000 euro vrij kan maken voor het Groenplein. Dat is volgens BRES te weinig om een professioneel duurzaamheidsloket in de lucht te houden.