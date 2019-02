Green Deal: eerst Hazeldonk vol zonnepanelen dan Hoogeind en Steenakker

In Breda gebruiken de bedrijven circa 70 procent van de totale hoeveelheid elektriciteit. Er is in die zin samen met bedrijvenclusters nog een behoorlijke sprong in verduurzaming te maken. Bedoeling is volgens Bos dat er nu snel meer zonnedaken op bedrijfspanden in Breda komen. Eerst is Hazeldonk aan de beurt om vol te leggen met zonnepanelen, daarna volgen Hoogeind en Steenakker.