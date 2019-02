Gratis tattoo bij Hudson's Bay voor Valentijnsdag: ‘Heel impulsief, maar supergaaf’

Update Drukke spits in West-Bra­bant na ongelukken op A4 en A59

16:53 BERGEN OP ZOOM - De A4 in de richting van Antwerpen naar Rotterdam is rond 16.30 uur een tijd dicht geweest na een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom. Inmiddels is alleen de rechterrijstrook nog dicht. Ook de A58 bij knooppunt Markiezaat was dicht als gevolg van het ongeval.