Gratis naar jarig museum in Breda

BREDA - Het Stedelijk Museum Breda is een jaar geleden geopend. Om dat te vieren is het museum op zondag 17 juni gratis toegankelijk voor iedereen.

Bezoekers kunnen dan niet alleen naar de tentoonstellingen kijken in het museum, maar er zijn ook activiteiten zoals zoals jazzconcerten, rondleidingen en de wedstrijd 'Frisse kleuren voor het oudste stadsgezicht'.

Het Stedelijk Museum Breda is ontstaan uit een fusie van MOTI (beeldcultuur) en Bredaas Museum (erfgoed). Het is gevestigd in het voormalige MOTI-gebouw aan de Boschstraat.

Kasteel

In het museum is op de begane grond een vaste tentoonstelling ingericht over de historische en culture ontwikkeling van Breda. De expositie begint met de komst van het Kasteel van Breda in de middeleeuwen en eindigt met de totstandkoming van het nieuwe station twee jaar geleden.

True Beauty

Op de benedenverdieping is momenteel een grote wisseltentoonstelling te zien, onder de naam True Beauty, met nieuwe beelden op de grens van wetenschap en kunst. Centraal in de expositie staat het werk van de Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers. In de projectruimte NEXT - aan de voorzijde van het museum - is een presentatie zien van het eindexamenwerk van middelbare scholieren.