Gratis krabbel op het gemeentehuis populair in coronatijd

Je dochter weggeven op anderhalve meter afstand, moeten kiezen wie bij de ceremonie mag zijn en geen knallend feest ter afsluiting. De restricties hebben er vorig jaar toe geleid dat 19 van de 20 gemeenten in West-Brabant het aantal bruiloften zag dalen. Zo ging Breda van 513 huwelijken in ‘normaal’ trouwjaar 2019 naar 395 in 2020. De westelijk steden Bergen op Zoom en Roosendaal zagen een daling van zo’n 15 procent.



Grote keuzes uitstellen

In heel de regio gaat hem om circa 24 procent minder huwelijksvoltrekkingen. Met uitschieters in Alphen-Chaam (71 procent) en Baarle-Nassau (45 procent). De restricties zullen een rol spelen, zegt Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar in tijden van economische crisis zijn mensen ook eerder geneigd grote keuzes, zoals een bruiloft of kinderen, uit te stellen. ,,Al valt deze crisis moeilijk te vergelijken. Door de steunmaatregelen is het economische effect op de samenleving vooralsnog minder dan tijdens de recessie in de jaren 80.”