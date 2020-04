Gratis glasvezelaansluiting voor 5.000 huishoudens in Prinsenbeek

BREDA - In Prinsenbeek krijgen zo’n vijfduizend huishoudens en bedrijven binnenkort een gratis glasvezelaansluiting. Waar elders in de gemeente Breda momenteel KPN druk bezig is met de aanleg van glasvezel, gaat in Prinsenbeek het bedrijf Citius Fiber er mee aan de slag. De gemeente heeft daartoe een overeenkomst gesloten met het bedrijf.

Citius is een nieuwe speler op de markt van communicatienetwerken, maar heeft wel veel ervaring met glasvezel. Het bedrijf heeft een groot deel van de glasvezelinfrastructuur aangelegd in Nederland. Nu is het bedrijf zelf ook begonnen met de exploitatie van netwerken. Citius heeft een open netwerk, waar meerdere serviceproviders op worden toegelaten. Overigens geldt dat ook voor het KPN-netwerk.

Geen alleenrecht

In februari sloot de gemeente al een overeenkomst met KPN voor de aanleg van glasvezel bij alle ruim 80.000 huishouden in Breda, inclusief de dorpen van de gemeente. “Maar dat betekent niet dat KPN nu het alleenrecht heeft. Als een andere partij zich meldt, zoals nu Citius, zijn wij volgens de telecomwet verplicht daar aan mee te werken”, legt wethouder Daan Quaars (VVD) uit.

“Waar het ons om gaat, is dat de héle gemeente glasvezel krijgt en dan maakt het mij niet uit wie het aanlegt,” zegt Quaars. “Overigens, als KPN óók glasvezel aan wil leggen in Prinsenbeek kan dat in principe nog steeds. Bedrijven kunnen zelf kiezen of ze die concurrentie aan willen gaan.”

Niet verplicht

Op de website gratisglasvezelaansluiting.nl kunnen bewoners en ondernemers uit Prinsenbeek zien of hun adres in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting van Citius. Aansluiting verplicht nog tot niets. Mensen bepalen zelf of ze een abonnement bij een van de providers kiezen.

De glasvezel wordt straat voor straat aangelegd. Dit werk heeft Citius uitbesteed aan BAM Infra Telecom. Meestal bestaat het werk uit het graven van een smalle sleuf in het trottoir en het inbrengen van de kabel. Daarna gaat in overleg met de bewoner of ondernemer een kabel richting het pand. Bij mensen die in aanmerking komen voor een aansluiting in Prinsenbeek, komt in de tweede helft van april iemand langs om de aansluitmogelijkheden in het pand te bekijken, meestal is dat in de meterkast.

