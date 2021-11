Gratis eten: Breda heeft speciale koelkast voor voedsel dat anders zou worden weggegooid

,,Een supergoed initiatief. Hopelijk wordt er heel veel eten van de vuilnishoop gered.’’ Elisah Pals, voor een week ‘klimaatburgemeester’ van Breda, is ‘superblij’ met de Fridge, die aan de Markendaalseweg in gebruik is genomen.

Honger

Iedereen die voedsel over heeft, kan dat achterlaten in deze speciale koelkast die voor de deur van de hotelschool van Curio is geplaatst. En iedereen die honger heeft, kan er gratis eten uithalen.

Het idee komt uit Amerika. Alleen al in New York staan er zo’n twintig exemplaren. ,,Dus als het daar goed gaat, waarom zou het in Breda dan niet kunnen?’’ zegt wethouder Arjen van Drunen (Gezondheid, PvdA). Hij is enthousiast, als is het alleen maar omdat de met gezonde voeding gevulde koelkast slechts enkele meters is verwijderd van een McDonalds-vestiging.

Overschietende voorraad

De ‘fridge’ wordt onder meer gevuld met wat overblijft in de keukens van Curio, maar ook de lokale horeca wordt gevraagd om overschietende voorraad achter te laten. De ‘fridge’ staat elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur voor de deur van de school. Daarna wordt ie naar binnen gerold. Zolang de koelkast buiten staat houden Curio-studenten en -docenten een oogje in het zeil. Ook labelen ze het voedsel, zodat het niet te lang blijft liggen.

De koelkast is een kwestie van halen, maar ook brengen. Arjen van Drunen, wethouder Gezondheid Breda Iedereen dat wil kan gratis eten meenemen uit de Bredase koelkast. Van wie krap zit wordt geen enkele tegenprestatie verwacht, wie iets meer heeft te besteden wordt gevraagd om ook iets terug te leggen in de gemeenschappelijke koelkast.

Het weggeven van gratis eten vormt geen bedreiging voor de horeca, verwacht wethouder Van Drunen. ,,De koelkast is een kwestie van halen, maar ook brengen. De horeca kan ‘m zien als kans, voor die momenten dat ze eten over hebben. Dat kunnen ze dan in de koelkast zetten, in een tasje met hun naam erop. Is toch een soort reclame’’, aldus Van Drunen.

Een van de community fridges die al in New York staan.

De Bredase community fridge heeft ook nog een ander voordeel, zegt Curio-docent Marieke Dijkman: ,,We willen ook wat reuring voor onze open dagen.’’ Maar uiteindelijk is de strijd tegen voedselverspilling doorslaggevend. ,,Dit is dan ook een supergoed initiatief’’, zegt klimaatburgemeester Pals. ,,Hopelijk wordt er heel veel eten van de vuilnishoop gered.’’