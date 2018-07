Gras in Breda ligt er dood en dor bij

BREDA - De gemeentelijke grasstroken en gazons liggen er in Breda somber bij. Als gevolg van de aanhoudende droogte is het gras verdord. De gemeente sproeit niet. Alleen in het Valkenberg. ,,Als het regent herstellen de gazons zich snel weer", aldus de gemeente. Deskundigen betwijfelen dat.

Amper een jaar geleden presenteerde wethouder Paul de Beer nog trots het gras op de vernieuwde Oude Vest. Een schoolvoorbeeld van vergroening die moet bijdragen aan een klimaatbestendige stad, werd het genoemd. ,,Meer groen betekent een betere afvoer van het regenwater en verkoeling in de zomer."

Hetzelfde was in 2017 te horen op het Concordiaplein. Ook daar gras voor verkoeling. Net als in de 'groene, lommerrijke verbinding tussen station en Belcrum', de Speelhuislaan. Allemaal plaatsen waar het gras op dit moment dood oogt.

Sproeien

Sproeien kost water en is niet per se nodig, denkt Breda. Een woordvoerder: ,,Na de eerste regenbuien herstellen de gazons zich weer. Dus het komt wel goed." Maar dat is de vraag. Er is een verschil tussen gras dat is ingezaaid en graszoden, die ook vaak in Breda zijn gebruikt. ,,Is het ingezaaid, dan overleeft het de droogte waarschijnlijk wel", zegt hovenier Arjen van der Boor van Groen Compleet in Bavel. ,,Maar bij zoden is het anders. Is dat gras bruin, dan is het dood. En wat dood is wordt niet meer levend."

Dat bevestigt Alexandra Pinxteren van graszodenkwekerij Heidehoeve in Rijsbergen. ,,Gras is een levend product. Als je het geen water geeft gaat het dood. Wij zijn niet voor niets van vroeg in de ochtend tot laat in de avond aan het sproeien." Overigens met eigen pompen. ,,Want er geldt een onttrekkingsverbod." Je mag in deze droogte geen water uit beken, sloten en rivieren halen van het waterschap.

Giertank

Toch raadt Sander Kamsteeg van het gelijknamige Bredase hoveniersbedrijf de gemeente aan om even wat giertanken vol te laden met water uit de Mark en dat over de gazons uit te rijden. ,,Geel gras wordt er weer even van opgepept." En: ,,Voor de Aa of Weerijs geldt in Breda een onttrekkingsverbod, maar voor de Mark nog niet. Dus het kan", ziet een woordvoerster van waterschap Brabantse Delta op de eigen website.

Maar dan nog. ,,Ook als het gras er door wordt opgepept, wordt het nooit zo mooi als het was", zegt Van der Boor. Om dat voor elkaar te krijgen moet Breda na de zomer alles goed doorzaaien." Of, als het om zoden gaat, het gazon zelfs compleet vernieuwen.

Volledig scherm De Oude Vest zoals hij er nu uitziet, alleen rond het watertappunt is, vanwege het vocht dat er spettert, nog wat gras © Edine Wijnands