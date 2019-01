Graphic Matters vindt nieuwe locatie in Stokvishallen

Het voormalig Breda's Museum bleek tijdens de vorige editie in 2017 de ideale locatie voor het festival. Organisator Dennis Elbers sprak nadien de hoop uit ook dit jaar weer in het pand aan de Parade terecht te kunnen. Maar de transformatie van het gebouw tot Breda Botanique zit die wens in de weg, en dus moest Graphic Matters op zoek naar een nieuwe locatie.

Die is nu gevonden in de Stokvishallen. ,,We zochten een locatie waar in ieder geval plek was voor een grote expositie, maar waar we verder alle kanten mee op zouden kunnen”, zegt Niek Nellen namens de organisatie. ,,Belcrum is ideaal. Elektron, Pier15, Podium Bloos, zoveel locaties waarvan we gebruik kunnen maken.” Binnen én buiten. ,,Het moet ook laagdrempelig blijven.”