Grap met speklap beëindigt carrière Oosterhouts raadslid, hoe ver mogen politici gaan op sociale media?

'Gvd, weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven. Zelfmoordenaars, word eens creatief!' Subtiliteit was nooit het sterkste wapen van Thierry Aartsen, de voormalige fractievoorzitter voor de VVD in de Bredase gemeenteraad en tegenwoordig Tweede Kamerlid voor de liberalen.

Toch betekende de tweet die Aartsen, samen met een reeks andere weinig verfijnde uitspraken op social media plaatste, niet het einde van diens politieke loopbaan. Daar leek het vorig jaar even op toen Aartsen verkozen werd in de Tweede Kamer en tegenstanders verbolgen wezen op de controversiële tweets van de Bredanaar die hij in een ver verleden had gepost. Een jeugdzonde, reageerde Aartsen aanvankelijk laconiek om later toch zijn excuses te maken. Het bleek voldoende. Aartsen vertrok als Kamerlid naar Den Haag.

Lapje vlees

Heel anders verging het deze week het Oosterhoutse raadslid Dory van der Lee. Na op Facebook en afbeelding te hebben gedeeld van een deurklink met een lapje vlees eraan en daarbij de tekst: 'bescherm je woning tegen inbraken en terroristische aanslagen', moest Van der Lee haar raadszetel inleveren. 'Kwetsend voor mensen met een islamitische achtergrond', oordeelde haar partij Gemeentebelangen. Exit Van der Lee.

In beide gevallen was sprake van kwetsende teksten, maar met een verschillende afloop. Waar ligt de grens? ,,Lastige vraag'', zegt bestuurskundige Marcel Boogers. ,,Eigenlijk bestaat die grens niet. Want wat is kwetsend? Wat voor de een onacceptabel is, vindt de ander nog wel kunnen. Daar zijn heel moeilijk voorschriften of gedragscodes voor te bedenken. Laat dat oordeel maar gewoon over aan de partij waartoe zo'n raadslid behoort.''

Respect

In sommige gemeenten hebben ze niet zoveel vertrouwen in dat oordeel en verkiezen ze een gedragscode waarin raadsleden afspreken op social media met respect met elkaar om te gaan. En in Bergen op Zoom riep burgemeester Frank Petter twee jaar geleden aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen alle partijen bijeen nadat een aantal raadsleden elkaar op Facebook voor rotte vis had uitgemaakt. Daar moest het mee afgelopen zijn, waarschuwde Petter de fractieleiders. De oproep van Petter had effect, het bleef op social media in de verkiezingstijd verder rustig in Bergen op Zoom.

Toch vindt Frits van Vugt, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en zelf D66-raadslid in Gilze en Rijen, dat het niet nodig moet zijn dat een burgemeester zijn raadsleden maant zich in te houden op Facebook, Twitter of Instagram. Van Vugt: ,,Een raadslid moet beseffen dat hij of zij in een glazen huisje zit. Iedere tweet of post op Facebook heeft direct consequenties. Snap je dat niet of laat je je toch gaan, dan moet je op de blaren zitten. Daar moet een raadslid geen burgemeester of een landelijke vereniging van raadsleden voor nodig hebben om dat duidelijk te maken.'' Dat het Oosterhoutse raadslid moet opstappen, noemt Van Vugt terecht. ,,Zo'n denigrerende en kwetsende post naar een bevolkingsgroep gaat veel te ver. Een raadslid onwaardig''

Bedreigingen en intimidaties

Cijfers over het aantal raadsleden dat naar aanleiding van een kwetsende of beledigende tweet of post op social media het veld moest ruimen, zijn er niet. ,,Wij hebben ze in ieder geval niet'', zegt Van Vugt, er aan toevoegend niet de indruk te hebben dat dat aantal toeneemt. ,,Af en toe kom je een gevalletje tegen. Maar in onze ogen is het geen groot probleem. Wij maken ons juist veel meer zorgen over wat anderen op social media over onze raadsleden posten. Het aantal bedreigingen en intimidaties aan hun adres is flink toegenomen.''