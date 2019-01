Grand Theatre Boekhandel en Lunchroom sluit met ingang van 1 maart

Eis: 5,5 jaar celstraf voor Bredase hoofdver­dach­te gedwongen prostitu­tie en vrouwenhan­del

11:17 BREDA – Tegen twee mannen uit Breda (31 en 34 jaar) die verdachten zijn in een omvangrijke zaak rondom afpersing en gedwongen prostitutie van vrouwen is woensdagochtend in de rechtbank in Breda respectievelijk vijfenhalf jaar en 30 maanden celstraf geëist.