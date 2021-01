Granaat aangetroffen in Breda, tot ontploffing gebracht bij Galderse Meren

Hoe ziet onze werkplek er straks uit? ‘We zullen blijven flexwerken’

11:25 Thuiswerken was voor veel bedrijven een taboe. Totdat een groot deel van werkend Nederland aan de keukentafel kwam te zitten. Computerschermen werden aangerukt, net als bureaustoelen. De coronacrisis heeft invloed op onze toekomstige werkplek. Of die nu thuis is of op kantoor.