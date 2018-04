Gracelandbouwer Jimmy P. in beroep tegen veroordeling voor witwassen en hennepteelt

Man raakt ernstig gewond aan zijn gezicht na ongeluk tijdens barbecue in Bavel

21 april BAVEL - Aan het Vossenlaar in Bavel is zaterdagavond een man ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht tijdens het barbecueën. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hij is met brandwonden in het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis.