GR8-hotels één dag hoofdsponsor bij NAC

Restaurant Bengels Breda in oude Klaeren­beek-pand

14:30 BREDA - Het pand van Grand Café Klaerenbeek aan de Ginnekenweg in Breda krijgt een nieuwe bestemming: tegen de zomer gaat restaurant Bengels Breda er van start. Het wordt een reguliere horeca-zaak, maar tevens gaan er jongeren werken die problemen hebben in het onderwijs en geheel of gedeeltelijk niet naar school gaan.