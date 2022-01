Gouden leeuwinnen Wilhelminastraat zijn alweer terug

Prinsen­beek loopt uit voor nieuwe Beekse Bites Tocht: ‘Fijn dat dit kan’

PRINSENBEEK - Een lopend buffet over een afstand van enkele kilometers. De tweede editie van de Beekse Bites Tocht trok honderden bezoekers naar het centrum van Prinsenbeek. In een rondgang langs een zevental horecagelegenheden konden evenzoveel smakelijke kleine hapjes gehaald worden. Allemaal coronaproof via een tafel bij de ingang of vanuit een foodstand.

9 januari