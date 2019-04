Gouden koets als taxi voor bewoners Chasséveld tijdens 538 Koningsdag

BREDA - Omwonenden van het Chasséveld in Breda kunnen tijdens 538 Koningsdag gebruik maken van een gouden koets als taxiservice. ,,Op die manier willen we een stukje ongemak bij bewoners wegnemen", zegt Menno de Boer, radio director en dj van Radio 538.

Voor het zesde jaar op rij houdt Radio 538 op Koningsdag (zaterdag 27 april) een oranjefeest op het Chasséveld in Breda. Het muziekevenement 538 Koningsdag is jaarlijks goed voor zo'n 40.000 bezoekers. ,,Omwonenden kunnen meegenieten van het entertainment”, stelt Menno de Boer. ,,Maar ze kunnen ook ongemak ervaren. We willen iedereen - bezoekers, luisteraars, kijkers en bewoners - zo royaal als een koning behandelen.”

Het radiostation komt dit jaar daarom met een nieuw plan op de proppen: een taxi in de vorm van een gouden koets om bewoners tijdens het feest te vervoeren naar andere plekken in de stad. ,,Omdat we ook denken aan de mensen die het ons gunnen om hier een feestje te bouwen. Dit leek ons wel een aardig idee. En misschien dat ik wel een ritje meerijd.”

De taxiservice is vooraf te boeken, vanaf komende dinsdag tot op de dag zelf, via een speciaal telefoonnummer: 076 203 1111. De koets rijdt van 10.00 tot 21.00 uur, als het feest ten einde loopt.

Dichter bij artiesten

Nog een nieuw element: het feest krijgt dit jaar een nieuw podium. Om sneller te kunnen schakelen van de ene artiest naar de andere. ,,We willen het tempo hoog houden", stelt De Boer. ,,We willen het daarnaast visueel nog aantrekkelijker maken. En het publiek staat nu nog dichter bij de artiesten.”

Davina Michelle opent de show ‘op een andere manier dan andere jaren’. Uitkijken is het naar de set van Sunnery James en Ryan Marciano. ,,Daar gaan we echt iets heel vets mee doen. Kan ik verder niet meer over vertellen.”

Quote We willen het tempo hoog houden en de show visueel nog aantrekke­lij­ker maken Menno de Boer, dj Radio 538

Next generation

Trots is de radio director ook op het binnen hengelen van meidengroep Little Mix. ,,Daar hebben we veel voor moeten doen. We willen in de line-up niet alleen de gevestigde namen, maar ook next generation. Daar zijn we dit jaar aardig in geslaagd, volgens mij.”

Na een paar jaar afwezigheid klinkt op 27 april ook in de binnenstad van Breda weer muziek. Op onder meer de Grote Markt en Havermarkt staan podia met dj's geprogrammeerd.

Vorig jaar al sprak De Boer de hoop uit dat ook de Bredase horeca weer een feest kon organiseren, omdat beide evenementen elkaar kunnen versterken. ,,Ik ben blij dat dat nu gebeurt. We zien dit totaal niet als concurrentie. De optelsom maakt Breda dé oranjestad tijdens Koningsdag.”