Gouden K voor kunstenares Mieke van Zundert

Vrijspraak voor portier Breda: nekklem op stappende onruststo­ker niet bewezen

16:00 BREDA – Het is niet zeker dat een 43-jarige beveiliger van een café in Breda een nekklem aanlegde bij een onrust veroorzakende jongen. Dat hij zich schuldig maakte aan een poging tot doodslag of zware mishandeling is daarom niet bewezen, oordeelde de rechtbank in Breda vrijdag.