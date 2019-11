Gouden K voor Bredanaar Dennis Elbers

De Sligro-vrachtwa­gen hoeft straks niet meer kriskras door Breda

16:47 BREDA - De vrachtwagen van groothandel Sligro die de horeca in de binnenstad van Breda bevoorraadt, kan per dag één uur en tien kilometer winnen met een efficiëntere route. Maar dan moeten cafés en restaurants wel mee werken. Om dat te bewerkstelligen start in januari een pilot van drie maanden.