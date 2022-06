Gouden Cirkel staat stil bij Vuelta en West-Brabantse wielercultuur

In deel 1 praat moderator Kees Maas, wielerspeaker van internationale allure, met Pierre Pellenaars. Hij is de zoon van de oervader der Nederlandse wielerploegleiders, Kees Pellenaars (1913-1988). Deze Bredanaar had in de jaren 50 en 60 met ploegen als Locomotief en Televizier veel succes. Renners als Wim van Est en Wout Wagtmans werden onder Pellenaars vleugels nationale helden. De Pel was eerder zelf als renner de eerste Nederlandse wereldkampioen op de weg, in 1934 bij de amateurs.

Anekdotes

In het tweede deel van het programma komt Simone Richardson aan het woord, zij is projectdirecteur van La Vuelta Holanda. Richardson is al 30 jaar werkzaam in de sport en evenementensector als coach, directeur en bestuurder. Ze was onder meer betrokken bij de start van Giro d’Italia in Gelderland, Amsterdam Marathon en het EK vrouwenvoetbal in Nederland.