Gouden Cirkel komt met Belcrum-boek en houdt conferentie Haagse Beemden

De boekpresentatie vindt plaats in theaterdinersalon De Avenue in de Waterstraat (19.00 uur). De wethouder heeft het voorwoord geschreven van het Belcrum-boek met verder bijdrages van onder anderen Hans Thoolen (projectmanager), Martien Kuipers (ontwerper) en Ben de Vugt (Podium Bloos). De wijk is in de jaren '30 gebouwd en is het oudste gedeelte van Breda-Noord. De wijk leunt tegen het nieuwe Station Breda aan en wacht nieuwbouw in het Havenkwartier, bij Belcrumhaven. Er zitten ongeveer 300 woningen in de pen, met ook een woontoren aan de Belcrumweg. Zo dragen ook ontwikkelaar Amvest en Consortium Spoorzone Breda bij aan het boek.