Google komt lesgeven in Breda over mogelijkheden internet

Waterhoen Dennis nestelt veilig in een boot in Breda

17:11 BREDA – Gaby van Otterdijk keek vreemd op toen hij bij zijn boot bij de singel in Breda aankwam. Zijn vaartuig is namelijk in beslag genomen door een nestelende watervogel. ‘Geen idee of het een mannetje of vrouwtje is, maar inmiddels hebben mijn kinderen de waterhoen de naam Dennis gegeven’