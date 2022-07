Good-old Abel pakt Breda Live in: ‘We stonden eerder in Ahoy dan in De Bommel’

Nooit meer aardappels schillen, en kleding ruilen: Zero Waste Week leert Breda groen leven

BREDA - Eten, kleding en andere spullen belanden te vaak onnodig bij het vuilnis. Daar moet verandering in komen, vindt de organisatie van de Zero Waste Week in Breda. Afgelopen week kregen Bredanaars dan ook groene tips. Hard nodig, of niet?

9 juli