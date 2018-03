Golfclubs werven jongeren met 'gezelligheid'

Gezelligheid. Dat is voor Albatross het antwoord op de voortdurende afname van het aantal jeugdleden bij deze sport. In de voorbije tien jaar daalde het aantal jeugdspelers in Nederland van 21.000 naar 14.000.

,,We moeten concurreren met wat de jeugd tegenwoordig bezighoudt: social media, ze zitten hele dagen op dat ding'', wijst golfliefhebber Peter van der Kolk naar zijn eigen smartphone. ,,De enige manier om ze in beweging te krijgen is door prikkels te bieden die de social media ook biedt; dat is een vorm van ontmoeten en gezelligheid.''

Entourage

Van der Kolk is een betrokken lid van de Prinsenbeekse golfvereniging en was eerder betrokken bij een heropleving van de autosport. De voormalige autocoureur uit Prinsenbeek beweert niet dat hij Max Verstappen in de autosport heeft gebracht. ,,Hij is wel een exponent van de omslag die in 1996 is ingezet. De sport is op een ander niveau gebracht. Weet je hoe? Door het gezelliger te maken. Je zit 1,4 procent van de tijd in de raceauto. En de rest? Dan moet het gezellig zijn. De entourage is erg belangrijk.''

Dat geldt voor het golfen ook, meent Van der Kolk. ,,Het imago is grijs en conservatief, daar is wat aan te doen door de jeugd te vragen hoe we een driving range beter kunnen inrichten en door deze doelgroep een aparte ruimte te bieden in het clubhuis. Ik weet ook niet hoe die er uit moet zien. Dat moet de jeugd zelf bepalen.''

Meisjesvoetbal

In voorzitter Norbert Kuijper heeft Van der Kolk een medestander gevonden bij de Prinsenbeekse golfvereniging. Ook hij maakt zich zorgen om het gebrek aan aanwas. ,,Onze jeugdafdeling is gehalveerd. We zien bij meer sporten dat jongeren afhaken. Alleen bij hockey en voetbal is dat niet zo, onder meer door de opkomst van meisjesvoetbal.''

Zijn dochter Roos Kuijper is als uitzondering wél actief met golfen. ,,Ik ben ermee opgegroeid, ging met mijn ouders mee.''

Quote Wij kunnen beter vertellen hoe leuk de sport is dan wanneer oude mensen dat doen. Roos Kuijper

De 16-jarige neemt weleens vrienden mee om te gaan golfen. ,,Wij kunnen beter vertellen hoe leuk de sport is dan wanneer oude mensen dat doen. Het is misschien niet zo'n actieve sport, maar mijn vrienden vinden het altijd leuker dat ze vooraf dachten. Het is totaal anders dan hockey. Meer mentaal en daar geniet ik van.''

Van der Kolk ziet de sportende jeugd vooral naar voetbal en hockey trekken. ,,Dat gezellige van een teamsport moeten we bij golf zien te bereiken. Door ze een alomvattende prikkel te geven. En we moeten op hun niveau communiceren, dus er komt een app.''

Gezelliger

Voorzitter Kuijper wil de jeugd bij zijn vereniging twee jaar lang gratis golflessen aanbieden. ,,Vanaf 3 mei zijn ze welkom. De jeugd wordt benaderd via onze leden, via Breda Actief en we hebben een groot bestand aan gegevens van jongeren die hockeyen.''

Kuijper is bereid aanpassingen te doen aan het clubhuis om het de jeugd gezelliger te maken.

Het plan van Albatross spreekt directeur Jeroen Stevens van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) aan. ,,De terugloop baart ons zorgen. We hebben in de crisisjaren veel jongeren verloren. Terwijl golf goedkoper is dan hockey. ''

Playstation

Zo voortvarend als de Prinsenbeekse golfvereniging is de NGF niet. ,,We doen onderzoek, bekijken de situatie zoals die nu is en maken dan een plan.''

Stevens ziet wel iets in die gezelligheid die Van der Kolk centraal wil stellen. ,,Kindvriendelijke clubhuizen, Playstation golf, een familielidmaatschap. Het zijn allemaal mogelijkheden. Als ik mijn kinderen mee wil krijgen, moet het er wel cool zijn.''