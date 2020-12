Goedkope seniorenwoningen op plek Wit-Gele kruisgebouw Rijsbergen

Het is een idee waar Thuisvester al in juli een brief over stuurde naar het Zundertse college. Bedoeling is dat het Wit-Gele kruisgebouw op de hoek van de Minister Verschuurstraat en Bungalowpark wordt gesloopt en plaatsmaakt voor maximaal elf seniorenwoningen.

Lage huur

Het college meldt nu aan de gemeenteraad dat burgemeester en wethouders in principe welwillend tegenover het plan staan. Immers, onlangs werd in de nieuwe Woonvisie nog vastgesteld dat er behoefte is aan meer woningen voor starters, doorstromers en senioren.

Komt bij dat het de bedoeling is dat het, met een maandelijkse huur van maximaal 619 euro, bovendien goedkope huurwoningen worden. Daar is bij senioren veel behoefte aan.

Niet zonder slag of stoot

Het Wit-Gele kruisgebouw heeft al heel lang geen maatschappelijke functie meer. Het weghalen en het vervangen voor nieuwbouw voor de doelgroep, past volgens de gemeente Zundert prima op die plek in Rijsbergen. Ook in de naastgelegen Prins Bernhardstraat zijn seniorenwoningen. Stedenbouwkundig past het ook.

Neemt niet weg dat het licht nu niet zomaar zonder mitsen en maren op groen wordt gezet. Het staat nog zeker niet vast dat de woningen er echt komen. De gemeente Zundert stelt nog wel wat eisen.

Inspraak omwonenden

Zo moet de woningcorporatie bij het maken van de plannen niet alleen aan de woningen denken, maar ook aan afdoende groen, aan parkeergelegenheid en aan de privacy van de buren.

Ook is het van groot belang dat Thuisvester de plannen doorspreekt met de Dorpsraad. En dat er in gesprek met omwonenden wordt onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor de komst van de seniorenwoningen op die plek in Rijsbergen.