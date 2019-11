Goed scheiden afval, komt Zundert duur te staan

West-Bra­bant steekt miljoenen in veiliger maken van verkeer

12:15 BREDA - De gemeenten in West-Brabant investeren samen met de provincie 6,8 miljoen euro in verkeersmaatregelen. Zo wordt er in de gemeente Breda geld uitgetrokken voor de aanleg van een ‘fietsstraat’ op de Nijverheidssingel en het verbreden van fietsstroken op het Velsgoed in Prinsenbeek.