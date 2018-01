Gloednieuwe toren Trip van Zoudtlandtkazerne tijdelijk onbewoonbaar verklaard

Politie roept hulp bewoners in bij bestrijden drugs­cri­mi­na­li­teit op platteland

22 januari BAARLE - NASSAU - In de strijd tegen de oprukkende drugcriminaliteit op het Brabantse platteland, organiseren steeds meer kleine gemeenten in samenspraak met de politie informatie-avonden voor de bewoners. Zoals in Baarle-Nassau waar het publiek maandagavond een lesje kreeg in het herkennen van drugslaboratoria.