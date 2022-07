Glock, patroonhouder en munitie in auto op A59 Terheijden: anderhalf jaar cel

De politie controleerde de wagen in oktober vorig jaar op de A59 bij Terheijden. Ze hadden een tip gekregen, die aanleiding was om de auto tot stoppen te dwingen. Op het pistool zat het dna van Terry C. en van de tweede persoon in de auto. Zelf hadden ze gezegd dat ze niets wisten van de spullen in de verborgen ruimte, maar dat geloofde de rechtbank vanwege het dna-spoor niet. De tweede verdachte moet later nog voorkomen.