Glasvezel als splijtzwam tussen stad, dorp en buitengebied

Het is een probleem waarmee veel gemeenten worstelen. Als het gaat om snel internet lijken weinig commerciële bedrijven er trek in te hebben om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Daar moet immers flink worden geïnvesteerd in een netwerk voor relatief weinig aansluitingen. ,,Erg kostbaar”, aldus Jeroen Bruijns van het Bredase CDA.

In vragen aan het college meldt hij dat KPN momenteel bezig is met de aanleg van glasvezel in Bavel. ,,Tot onze verbazing lijkt er een duidelijke grens getrokken rond de dorpskern. Het buitengebied blijft buiten schot. Ik weet niet precies welke concessie is afgegeven, maar het lijkt erop dat KPN het buitengebied niet verglaast.”

Agrarische bedrijven

Hoe zit het precies, wil het CDA weten. Te meer: ,,Daar in het buitengebied niet alleen wordt gewoond, maar ook heel wat ondernemingen zitten, met name agrarische, die voor hun bedrijfsvoering profijt hebben van snel internet.”

Betekent één en ander dat het buitengebied straks onder andere condities glasvezel krijgt? Dat voor de komst van snel internet daar meer betaald moet worden? ,,Dat is oneerlijk”, meent het Bruijns. Inwoners uit het buitengebied hebben recht op eenzelfde behandeling als de bewoners van Breda en de dorpskernen.

Bruijns haalt de gemeente Gilze en Rijen aan. Daar is met particulier initiatief via de coöperatie Midden BrabantGlas in de dorpen en het buitengebied tegelijk glasvezel aangelegd. ,,Heel solidair. Door dorpen en buitengebied samen aan te pakken, zijn de kosten verdeeld.” Bovendien helpt het bij het gevoel van verbondenheid tussen dorp en platteland.

Zundert

Overigens blijkt Breda, al vindt het CDA het wat stil aan de kant van het college, achter de schermen actief. Er is overleg met de gemeenten Zundert, Moerdijk en Etten-Leur over het onderwerp. Er was zelfs al een marktpartij die in die gemeenten glasvezel wilde aanleggen. Maar, omdat die exclusiviteit eiste, is daarvan afgezien.