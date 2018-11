GL-chef: ‘Waar blijft plan voor autoluwe binnenstad Breda?’

Frontaal haalt acht ton op en kan gaan brouwen in De Faam

9:52 BREDA - Roel Buckens is niet meer de enige eigenaar van brouwerij Frontaal. Het is de oprichter van het Bredase bedrijf gelukt om in drie maanden voor acht ton aan aandelen uit te geven via een crowfundingactie. “Ik ben supertevreden. Ik had wel verwacht dat we vijf ton wel zouden halen, maar dit is helemaal geweldig,” aldus Buckens.