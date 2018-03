Girlpower op het platteland, moeder en dochter komen op voor ondernemers in het buitengebied

ACHTMAAL - De ene heet Ellie Kools, is moeder, oma en boerin en met haar 55 jaar het oudste vrouwelijke raadslid in Zundert. De ander is Lieke Michielsen, 19 jaar, student en de jongste kandidaat voor de Zundertse raad. Samen voeren ze, als de nummer 1 en 2, de lijst aan van de partij Ondernemend Platteland. (ONPL). Een dubbelinterview.

Ervaring

Michielsen: ,,Ik heb nog maar één keer mogen stemmen. Maar op dat moment zat ik in Londen. Ik heb mijn moeder gemachtigd. Ik heb dus nog nooit een stemhokje van binnen gezien."

Kools: ,,Ik ben al vanaf de oprichting, medio jaren tachtig actief betrokken bij Ondernemend Platteland. De laatste acht jaar zat ik in de gemeenteraad."

Politiek

Michielsen: ,,Op de middelbare school vond ik politiek al interessant. Toen ik vorig jaar voor mijn studie Communicatie aan Fontys Economische Hogeschool in Tilburg een blog, magazine en website moest maken, koos ik voor dat onderwerp. Landelijk kwam Jesse Klaver op, internationaal speelde de verkiezing van Donald Trump. Heel intrigerend. Ik besloot om me te richten op de lokale politiek. Het werd ONPL. Een partij waarvan ik vond dat ze stoer alles durven te zeggen."

Kools: ,,Ik ben ooit bij ONPL gegaan, omdat ik vond dat de stem van de plattelandsondernemers te weinig was te horen. Boeren kregen te maken met steeds strengere regels. Daar moest in mijn ogen een weerwoord tegen komen."

Motivatie

Michielsen: ,,Ik heb geen agrarische achtergrond, maar woon wel in Achtmaal, een plattelandsdorp. En ik ben jong, Ik hoor veel van andere jongeren. ONPL heeft nu twee zetels. De kans dat ik in de raad kom is groot. Dat betekent dat ik echt invloed kan uitoefenen."

Kools: ,,Je kunt in de raad praten over wat volgens jou jongeren willen, of je kunt ze zelf de kans bieden mee te beslissen. Dat laatste hebben we willen doen, door Lieke op een verkiesbare plaats te zetten."

Vrouwen

Michielsen: ,,Het is inderdaad best bijzonder dat bij ons de nummers 1 en 2 allebei vrouw zijn. Ze hebben het wel over de girlpower van ONPL. Ik denk dat het goed is. Vrouwen hebben andere kwaliteiten dan mannen. Ze kunnen zich vaak beter inleven in anderen."

Kools: ,,Ik ben hoe dan ook voor meer vrouwen in bestuurlijke functies. De verhoudingen zijn nog altijd scheef. Kijk naar het boerenbedrijf. Er hebben altijd vrouwen in gewerkt, maar zodra het op besturen aan komt, op politiek, zijn het de mannen die het woord doen."

Leeftijd

Michielsen: ,,Even heb ik wel gedacht: ben ik niet te jong? Maar niemand binnen de partij vond dat. Mijn vrienden vinden het leuk. Komen al met allemaal onderwerpen aan. Laatst sprak de politiek over de bussen in de Veldstraat. Ik dacht: jullie kunnen er van alles over zeggen, maar ik weet echt hoe het is, ik zit er elke dag in. Zo zijn er meer dingen waar ik, juist door mijn leeftijd, anders naar kijk dan ouderen." Kools: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat Lieke het aankan. We willen een mooie mix hebben van oud en jong. Komt bij dat ik eigenlijk in ons onderlinge contact nauwelijks verschil merk ik leeftijd, raar hè?"

Social media

Michielsen: ,,Ja dat heb ik ook. Ellie en ik gaan om als vriendinnen. Eigenlijk voel ik geen leeftijdsverschil. Ook niet op het gebied van bijvoorbeeld social media. Daar is Ellie heel actief mee bezig. Alleen..." Kools: ,,Ja?" Michielsen: ,,Oké, jij appt met één, ik met twee duimen." Dat is het enige dat het verschil in leeftijd verraadt.