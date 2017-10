Gilze-Rijen leert NAVO-landen hoe Hollandse heli's hoog te houden

,,No smoking inside the helicopter. And no touching the wires. Thank you.'' Nee, het zijn geen onwetende scholieren die wegwijs krijgen in de Nederlandse Chinook-helikopter, maar geoefende Britse militairen. De soldaten krijgen in het Duitse Hohenfels een snelcursus 'hoe houd ik een Hollandse helikopter in de lucht'. En laten de mannen van Vliegbasis Gilze-Rijen daar nu alles van af weten.

Volledig scherm Franse militairen krijgen training van een Nederlandse instructeur. © Tom Hayes Swift Response. Dat is de naam van de militaire mega-oefening die momenteel in Duitsland plaatsvindt. Onder leiding van de Amerikanen trainen 7.000 militairen van elf NAVO-landen om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken. In tijden van oorlog kan het zomaar voorkomen dat een Brit of een Frans onverhoopt een Nederlandse helikopter moet besturen. ,,Dan is het handig als hij weet hoe ie er überhaupt inkomt'', zegt de Bredase Sjoerd Lodewijks (39). Hij is commandant van de verenigde troepen van de Koninklijke Land- en Luchtmacht, werkt op Vliegbasis Gilze-Rijen, en is deze dagen op de Amerikaanse basis in Duitsland de smeerolie tussen alle Hollandse eenheden.

Olifant

Eerst eens die olifant uit de kamer: wat merkt Lodewijks hier, 700 kilometer van huis, van de val van de minister van Defensie en commandant der Strijdkrachten? ,,Voor ons verandert niets. Dit laat enkel zien dat investeringen in Defensie hard nodig zijn om voldoende gecertificeerd personeel aan te trekken.''

Lodewijks was luitenant-kolonel tijdens die gewraakte missie in Mali. ,,De controle op munitie is daarna verscherpt. Maar ook dat kan alleen met goed getraind personeel. Dat is er nu zeker, maar we hebben meer aanwas nodig.''

Dat bewijst ook een bezoek aan de mobiele luchtverkeerstoren van Defensie, iets verderop op het Amerikaanse terrein. Ach, toren... Het is meer een gepimpte bouwkeet. ,,Onze back-uptoren uit Gilze-Rijen'', zegt luchtverkeersleider Jimin (26). Samen met drie collega's is hij in Duitsland neergestreken om de helikopterbewegingen in goede banen te leiden.

Volledig scherm De mobiele lucktverkeerstoren. © Tom Hayes ,,Ik ben hier met twee directe collega's uit Gilze-Rijen. De derde hebben we opgepikt in Eindhoven. Kijk, we hebben vier man nodig om hier ons werk te doen. Maar als we met een kwartet de vliegbasis verlaten, is daar nog amper iemand. Op dit moment zit twee man in de luchtverkeerstoren in Gilze-Rijen. Dat is voor nu prima, alle activiteit vindt hier plaats. Maar het laat wel zien hoe krap we zitten.'' Over de wisseling van de wacht in de top: ,,Daar merken wij bijna niets van, dat vindt op een ander niveau plaats. Het bereik hier is slecht, en wij hebben nog gewoon dezelfde direct leidinggevende.''

Nederlandse procedures

De oefening dan. 750 Nederlandse militairen zijn van de partij. Gilze-Rijen levert veertien helikopters: zes Chinooks, zes Apaches en twee Cougars. ,,De Britse en Franse militairen kennen de helikopters wel, maar ze moeten ook de Nederlandse procedures kennen'', zegt majoor Volkmar Cremer. Hij verzorgt vanuit de School Grond Lucht Samenwerking de trainingen. ,,Ga je met een geladen of een ongeladen wapen de helikopter in? Hoe ga je erin? Hoe pak je gevaarlijke stoffen in? Dat soort zaken brengen we die jongens bij.''

Dat gebeurt in korte sessies, waarbij de Franse en Britse eenheden elkaar snel afwisselen. Een kort instructie van een Hollander in het Engels, die bij de Fransen moet worden vertaald door de eerste leidinggevende. Of de soldaten in zo'n korte tijd alles kunnen onthouden? Dat moet een meerdaagse en levensechte oefening uitwijzen die begin volgende week op het terrein wordt gehouden. Daaraan nemen onder meer 400 burgers deel. Het echte werk dus.

De Britten kiezen vandaag eieren voor hun geld. Om in ieder geval een herinnering aan de Hollandse helikoptertraining over te houden, poseren ze voor de camera met de Chinook op de achtergrond. Smile. Net een schoolfoto.

