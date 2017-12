Gigantisch lange rij voor JOSH V in Breda

Het is de tweede keer dat de uitverkoop van mode-onderneemster en vlogster Josh Veldhuizen in Breda wordt gehouden. Liefhebbers Claudia en Mirije uit Eindhoven waren er toen ook. “We hebben toen 2,5 uur in de rij gestaan. Dus dit jaar stonden we er al voor half 9.” Tassen, kleding, alles vinden de dames geweldig. “Voor 80 procent korting vinden we het niet erg om in de kou te wachten.”