Gianluca Nijholt: ‘Om mijn taalachterstand in te halen ging ik lezen’

Lezen vergroot de woordenschat. Stimuleert de fantasie. Traint de hersenen, de concentratie. Om kinderen te enthousiasmeren, slaan landelijke bibliotheken en de eredivisie de handen ineen met het project 'Scoor een boek’.

Teamplay@NAC, Theek5 (met diverse vestigingen in deze streek) en de Bredase Nieuwe Veste doen dit samen in deze regio; NAC-speler Gianluca Nijholt is ambassadeur. ,,Lezen is belangrijk voor je ontwikkeling, dat heb ik zelf echt ondervonden'', legt hij uit.

Nijholt woonde immers een groot gedeelte van zijn jeugd in Schotland. Thuis was Nederlands de voertaal, daarbuiten werd Engels gesproken en uiteraard ook op school. ,,Dus toen we naar Nederland gingen, had ik echt een taalachterstand. Om die in te halen, ging ik boeken lezen.'' Zijn favoriete jeugdboek? De Kippenvelserie, zegt Nijholt.

Kleine spruit

Sinds anderhalf jaar is de NAC-speler vader en hij leest zijn kleine spruit elke avond voor. ,,Daarom was ik, toen ze het me vroegen, meteen enthousiast voor dit project. Momenteel lees ik vooral luchtige boeken. Voetbalboeken, zoals 'Ik Zlatan' en het boek over Andy van der Meyde. Of die van John van den Heuvel. Met mijn Nederlands is het helemaal goed gekomen.‘’

Maandag begint het project op zo'n twintig basisscholen. Het is met name gericht op de leerlingen van de groepen 5 en 6. De bibliotheken verspreiden de boeken, Gianluca Nijholt speelt de hoofdrol in videofilmpjes die zijn gemaakt om de kinderen te stimuleren.

Quote Voorlezen is écht belangrijk. Een kwartier lezen per dag levert je duizend nieuwe woorden op per jaar. Het gaat niet om een boeken­lijst; alle boeken zijn goed Gertjan Endedijk, Nieuwe Veste

,,Het is een project van negen weken, we hopen daarin dat de kinderen zo'n zeven boeken gaan lezen'', legt Gertjan Endedijk van Nieuwe Veste uit. Dat is trouwens geen verplichting, het gaat erom dat kinderen lezen leuk gaan vinden. Het idee is om de boeken onderling te bespreken. Niet uitputtend of diepgaand, maar om elkaar enthousiast te maken over wat ze precies gelezen hebben.

Hersenen

Daarnaast, zegt Endedijk, ,,richten we ons op de ouders: laat je kinderen ook thuis lezen. En voorlezen is écht belangrijk. Een kwartier lezen per dag levert je duizend nieuwe woorden op per jaar. Het gaat niet om een boekenlijst; alle boeken zijn goed.''

Want na een kwartier zitten je hersenen in het verhaal. ,,Het kost moeite, dat is echt trainen en oefenen. Vergelijk het met voetballen; ook dat kun je alleen leren door te trainen'', geeft directeur Theo Peeters van Theek5 aan.

NAC-achterland

,,Vooral jongens hebben op die leeftijd een matige concentratie. Meisjes kunnen al beter stilzitten. Het is een kwestie van verleiden, van het aantrekkelijk maken. Niets moet, maar al doende zullen de kinderen het steeds leuker gaan vinden. En met Gianluca Nijholt als motivator gaat dat zeker goedkomen.''

De bibliotheken zijn vast voornemens hier een jaarlijks project van te maken en het gebied verder uit te breiden. ,,Het NAC-achterland is een stuk groter.''