GGD wil kinderen geen smetvrees aanpraten, maar 'bacteriën, virussen en schimmels zijn overal’

Door de leeftijd van de doelgroep, kids van 4 tot 12, is het vooral fun om aan het project mee te doen. De reden is echter bloedserieus. Met studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUas) is een heuse wasstraat bedacht waar de kinderen doorheen gaan. Deze is door een projectteam en evenementenbureau Kaat@Co doorontwikkeld tot een professionele wasstraat. Die heeft verschillende onderdelen, een beetje te vergelijken met de dingen waar vaders en moeders hun auto doorheen rijden. En welk kind vindt dat nou niet leuk?