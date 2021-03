GGD West-Brabant ziet duizenden kinderen meer in teststraten

Ook Isabelle is een donorkind van sjoemel­arts Jan Karbaat: ‘Ik voel me geen slachtof­fer, integen­deel’

7 maart BREDA - Jan Karbaat. Wie kent de naam niet van de spermadokter die met zijn eigen zaad tenminste zeventig kinderen verwekte. Eén van hen is Isabelle Hendrikx (45) uit Breda. Zij stoort zich aan het, volgens haar, eenzijdige beeld van haar biologische vader in de media. ,,Hij wordt als een in- en inslecht mens neergezet. Dat is oneerlijk.’’