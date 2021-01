GGD West-Brabant waarschuwt voor nep-vaccinatiemedewerkers die ouderen lastigvallen

Volgens een woordvoerster van de GGD West-Brabant worden ouderen via de telefoon benaderd. ,,Maar het gaat ook om mensen die zogenaamd namens ons langs de deuren gaan.” Om hoeveel gevallen het gaat is niet bekend.

Dit is echt misbruik maken van de situatie Woordvoerster GGD West-Brabant

..We willen mensen echt voor deze praktijken waarschuwen. De GGD neemt géén contact op met ouderen over het vaccineren en we komen ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.” Ze noemt het ‘ongehoord’ dat er personen zijn die in naam van de GGD op deze manier ouderen benaderen. ,,Dit is echt misbruik maken van de situatie. Ouderen krijgen hier een onveilig gevoel van, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Rode Kruis

Ze geeft verder het voorbeeld van iemand uit West-Brabant die zogenaamd een medewerker van het Rode Kruis aan de deur heeft gehad. ,,Die persoon begon over vaccineren. En ook dat klopt niet.”

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de vaccinatie tegen corona. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging van het RIVM.

Ook andere Brabantse GGD’s waarschuwen voor oplichting

De GGD’s in de regio’s Midden-Brabant en Brabant-Zuidoost waarschuwen ook voor dit soort praktijken. ,,We hebben al meerdere keren gehoord dat mensen telefonisch benaderd werden om geld over te maken. Dat gebeurde ook via een appje”, zegt een woordvoerster van GGD Brabant-Zuidoost. ,,We willen benadrukken dat we geen geld vragen voor vaccinaties.”

Bij GGD Hart voor Brabant is het probleem inmiddels ook bekend. ,,We hebben nog geen signalen ontvangen dat mensen in deze regio ook langs de deuren gaan om mensen op te lichten, maar nu we weten dat dit in West-Brabant gebeurt beginnen we ook hier met waarschuwen.” De GGD laat weten waarschuwingen op de online kanalen te plaatsen naar aanleiding van de incidenten.

Eerder werd een 73-jarige Eindhovense slachtoffer van de nieuwe vorm van oplichting, en ze is niet de enige. ,,Ik kan me wel voor mijn kop slaan”, vertelde het slachtoffer. ,,Ik sprak diverse malen mijn wantrouwen uit tegen de man die me belde. En toch ben ik er in mee gegaan.” Ze werd gebeld om een afspraak in te plannen voor de coronavaccinatie. ,,Dat verbaasde mij, want ik krijg helemaal geen thuiszorg. Maar op elke vraag had hij een antwoord paraat.” De vrouw werd gevraagd om via Ideal - een online betaalsysteem - de 71,95 euro over te maken. Ze betaalde.

Vaccinatie is altijd gratis

Mobiele ouderen moeten zelf bellen met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op één van de vaccinatielocaties van de GGD West-Brabant. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.

De woordvoerster voegt er aan toe dat vaccinatie door de GGD ‘altijd gratis’ is.