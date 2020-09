GGD West-Brabant: testen kan hier snel

BREDA - Wie in West-Brabant wilt weten of hij corona heeft of niet, kan binnen 48 uur en vaak zelfs binnen 24 uur al terecht bij een van de teststraten.

Dat benadrukt een woordvoerder van GGD West-Brabant in reactie op de alarmerende berichten dat op veel plekken elders in het land de vraag naar tests zo groot is dat de wachttijden zijn oplopen.

Volgens Sjaak de Gouw, landelijk portefeuillehouder infectieziektenbestrijding namens alle GGD’en, konden deze week mensen bij 67 van de 105 testlocaties niet binnen de afgesproken 48 uur terecht.

Nieuwe teststraten

In West-Brabant speelt dat probleem volgens de GGD-woordvoerder Jeroen Polman op dit moment niet, ook al omdat deze week twee nieuwe teststraten zijn geopend. Behalve in Breda kunnen mensen nu ook in Etten-Leur en Roosendaal een test ondergaan.

“We weten dat we landelijk goed scoren als het gaat om snelheid van testen. Maar we realiseren ons ook dat dit dagkoersen zijn", vertelt Polman. “Als vandaag blijkt dat je morgen getest kan worden, kan dat een volgend moment weer anders zijn. Vaak zien we dat vlak na een persconferentie van Rutte en De Jonge er meer aanvragen zijn.”

Opschalen

In deze regio wordt nu opgeschaald van 700 naar maximaal 1200 tests per dag. In het najaar moet het aantal op 2300 liggen. Wie online een afspraak maakt krijgt drie tijden en locaties voorgeschoteld waar hij of zich zich kan laten testen. Dat gebeurt op basis van je postcode. Vaak kan dat al meteen de volgende dag. “Sommigen zijn best bereid om een stukje als hij daardoor sneller aan de beurt is.”Ook telefonisch kan een afspraak worden gemaakt.

Het landelijke testprobleem komt volgens Sjaak de Gouw onder andere door het feit dat ‘ontzettend veel’ mensen zonder klachten zich laten testen, waardoor veel locaties het werk niet goed aankunnen.

Klachten veinzen

De Gouw heeft het over duizenden mensen per dag die klachten veinzen en zich laten testen. Ook directeur Annemieke van der Zijden van de GGD West-Brabant onderkent dit probleem . “Blijkbaar zijn er mensen die graag zekerheid willen. Maar ik blijf benadrukken: laat je alleen testen als je klachten hebt”, zei ze eerder deze week in een interview met deze krant.