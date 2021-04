GGD West-Brabant: streep door bijna vierhonderd prikafspraken vanwege AstraZeneca-pauze

Dat zegt een woordvoerster van GGD West-Brabant naar aanleiding van het besluit van ministerie van Volksgezondheid om het inenten met het vaccin van de Brits/Zweedse farmaceut per direct tijdelijk stil te leggen.

In totaal schrappen de GGD’s in Nederland ongeveer 10.000 afspraken van mensen die jonger dan 60 jaar zijn. De prikpauze geldt per direct en in elk geval tot en met komende woensdag, 7 april.

Bijwerkingen

Het besluit is genomen vanwege mogelijke bijwerkingen bij mensen onder de 60 jaar. Bijwerkingencentrum Lareb meldde eerder vrijdag dat vijf mensen ongeveer een week na toediening van het vaccin last hebben gekregen van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes.

Bij een van hen werd dat een longembolie, waaraan de vrouw overleed. Een andere vrouw kreeg een hersenbloeding. De bijwerkingen traden zeven tot tien dagen na vaccinatie op bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Een verband tussen het vaccin en de klachten wordt onderzocht.

Luister voor het laatste nieuws naar de AD Nieuws Update:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Breepark

De GGD’s dienen op dit moment het AstraZeneca-vaccin toe aan mensen die in de langdurige zorg werken. Zij kunnen voorlopig ook geen nieuwe prikafspraak maken. ,,Wanneer er weer gestart kan worden, ontvangen zij opnieuw een bericht dat ze een afspraak kunnen maken. Voor West-Brabant gaat dit alleen om afspraken voor het XL vaccinatiecentrum in evenementenhal Breepark in Breda”, aldus de woordvoerster.

,,Natuurlijk is niemand hier blij mee. Maar van de andere kant, gaat het om redenen van zorgvuldigheid dat dit nu wordt stilgelegd. Op basis van de informatie van het RIVM en het ministerie gaan wij zo goed mogelijk in gesprek met mensen die richting ons hun zorgen uiten.”

In eerste instantie was de bedoeling dat het vaccineren van oudere zorgmedewerkers met AstraZeneca in principe gewoon door kon gaan. Vrijdagavond werd besloten dat ook de leeftijdscategorie 60 tot 65 de komende dagen geen vaccin krijgt toegediend. ,,Het gaat namelijk om een kleine groep zorgmedewerkers. De afspraken die bleven staan, waren dusdanig versnipperd dat dit verspilling van het vaccin zou opleveren.”

Huisartsen

Huisartsen geven het vaccin ook. Zij vaccineren zestigers, maar ook mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas van alle leeftijden. De Landelijke Huisartsenvereniging weet niet hoeveel prikafspraken in die groepen komen te vervallen.



Tweede keer

Het is voor de tweede keer dat er een prikpauze, al gaat het nu om een gedeeltelijke stop, met AstraZeneca is ingelast. Enkele weken geleden gebeurde dat al een keer na berichten over ernstige bijwerkingen bij mensen die ermee waren ingeënt in Scandinavië.

In Breepark worden ook mensen gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Op dit moment voor de categorie 75-jarigen die daar sinds begin deze week een uitnodiging voor hebben ontvangen. De GGD-woordvoerster benadrukt dat die vaccinaties doorgaan. De leeftijdsgroep 70- tot 74-jarigen krijgt een dezer dagen een oproep voor het maken van een afspraak.