GGD West-Brabant in de startblokken voor herhaalprik tegen corona

Marksluis in Markkanaal dagelijks opengezet zodat boeren kunnen blijven sproeien

BREDA/OOSTERHOUT - Vanwege de aanhoudende droogte wordt de Marksluis in het Markkanaal in Oosterhout dagelijks opengezet. Zo stroomt er vers water uit de Maas de Mark in en kunnen veel agrariërs in de polders hun akkers blijven beregenen.

2 september