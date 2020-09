Gezondheidscentrum van de baan, alleen huisartsen naar Willem Alexanderplein

TETERINGEN – Belangrijkste reden voor de gewijzigde plannen is corona. Volgens huisarts Jantine de Kam zijn de gevolgen van de virusuitbraak zo groot, dat de praktijk het financiële risico van nieuwbouw niet meer aandurft. ,,Corona heeft op iedereen veel impact, zeker op de zorg. En het heeft, ook voor ons, financiële consequenties. Daardoor rees de vraag: moeten we nog zo’n megainvestering doen?”

Te krap

Het antwoord daarop is dus ‘nee’. Huisartspraktijk Teteringen wil het voormalige Rabobankgebouw kopen, maar kiest nu voor renovatie. ,,We zitten nu te krap, dus er moet wat gebeuren. Voor ons biedt dat pand voldoende ruimte. Daar kunnen we onze medewerkers en onze patiënten een fijne en veilige omgeving bieden. We vinden het belangrijk dat de eerstelijns zorg voor Teteringen goed geregeld is.”

De Kam: ,,Doel is zo snel mogelijk met de renovatie te beginnen. Hoe snel hangt af van wanneer we het pand kunnen kopen en een aannemer kunnen vinden. Het programma van eisen ligt er. Daar zijn hooguit de wens voor bredere gangen bijgekomen, zodat je binnen met looplijnen kunt werken.”

Andere oplossing

Tandarts Wouter Temmerman van de gelijknamige tandartspraktijk in Teteringen vindt het jammer dat het gezondheidscentrum niet doorgaat. ,,In het oude Rabobankpand is niet genoeg plek voor ons allemaal. Wij kijken rond voor een andere oplossing.”

Al zitten we straks niet samen in één pand, de samenwer­king blijft wel overeind

Indien mogelijk willen Temmerman en fysiotherapeut Bianca Huijbregts van My-fysio nog wel samen op één locatie verder. Huijbregts: ,,Onze huidige locaties zijn ook te krap.” Of zij alsnog voor nieuwbouw kiezen of voor een bestaand pand in Teteringen is nog niet bekend. Temmerman: ,,We kijken naar wat mogelijk is, houden alle opties open.”