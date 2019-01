Gezondheid centraal tijdens Open College Avans

BREDA - Het preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis is het thema van het eerste Open College op de Avans Hogeschool in Breda. Lector (Leven Lang Bewegen) John Dierx gaat in gesprek met de Bredase wethouder Miriam Haagh (Gezondheid, Wijkaanpak en Leren).

Het preventieakkoord van Blokhuis is niet onomstreden. Blokhuis (ChristenUnie) gaat het gevecht aan met de ongezonde aspecten van het leven: roken, drankmisbruik en overgewicht. Niet iedereen is even gecharmeerd van dit voorstel van de staatssecretaris. Moet de overheid zich wel met het privéleven van de burger bemoeien?

Bemoeienis

John Dierx: ,,Is het een wenselijk hulpmiddel van de overheid om de inwoners van Nederland te helpen en steunen in het maken van gezonde keuzes? Of toch meer als een irritante bemoeienis van Vadertje Staat? Dan is het van belang dat je weet wat het preventieakkoord nu echt inhoudt.”

Dierx gaat op dinsdag 15 januari de discussie aan met Haagh, die de rol van de gemeente bij het gezondheidsbeleid zal belichten. Het publiek wordt bij deze discussie betrokken. Zeer acuut is de preventienota niet, want veel maatregelen gaan pas over een aantal jaar in en weer andere moeten nog verder worden uitgewerkt. De overheid wil er volgens Avans vooral een signaal mee afgeven: we kunnen zelf veel meer letten op onze gezondheid.

Kennis

Miriam Haagh: ,,Ik ben liever wethouder gezondheid dan wethouder zorg. Dus als we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen dan hebben we daar allemaal baat bij. Het is belangrijk dat onze inwoners, jong en oud, voldoende kennis hebben van gezondheid en een gezonde levensstijl zodat zij goede keuzes kunnen maken. Als gemeente hebben wij een aanjagende rol in het stimuleren van gezond gedrag.”

Roken, overgewicht en alcohol leiden in Nederland tot 35.000 doden per jaar en 9 miljard euro aan zorguitgaven. Volgens lector Dierx doet de overheid al jaren veel aan het verbeteren van de volksgezondheid met onder meer informatiecampagnes en het invoeren cq verhogen van accijnzen. Hij vraagt zich daarom af wat de meerwaarde van het preventieakkoord is.

Leefstijlcoaching

In Breda is de aandacht voor de gezondheid van de burger ook verankerd in het lokale beleid. Haagh: ,,De gemeente werkt op verschillende manieren aan het vergroten van kennis en bewustwording. Zo is er bijvoorbeeld een aanpak jongeren op gezond gewicht, een campagne rookvrije generatie, werken we aan gezonde sportkantines, leefstijlcoaching voor ouderen en kwetsbare inwoners en valpreventie voor ouderen.”