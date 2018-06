Gezochte vrouw achter drie valse bommeldingen in Breda, NS eist tienduizenden euro's van haar

Dames Pellens Rijsbergen tijdelijk dicht vanwege personeels­te­kort

12:26 RIJSBERGEN - Er is zo'n groot gebrek aan goed gekwalificeerd horecapersoneel, dat restaurant Dames Pellens in Rijsbergen tijdelijk is gesloten. De eigenaars hebben tijd nodig om hun nieuwe restaurant Oase in Bergen op Zoom op de rails te zetten. Er is intussen niemand die de leiding van Dames Pellens op zich kan nemen.