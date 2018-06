Gezochte crimineel (51) gepakt in Breda die nog 1,5 jaar moet zitten

COLUMN Bible Belt Bob mag nog één keer vloeken

8:30 Als ik CDA-fractieleider Bob Bergkamp was, zou ik vanavond in de vergadering van de Bredase raad wel een keer 'gossiemijne' of 'jemig' zeggen. Deze 'scheldwoorden' zijn terug te voeren op God en Jezus en die willen ze écht niet horen in Oldebroek, waar Bergkamp volgende week geïnstalleerd wordt als wethouder.