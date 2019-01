Gezocht voor vogelrevalidatiecentrum Zundert: kerstboom met kluit

Voor de aankleding van het nieuwe oehoeverblijf zoekt het vogelrevalidatiecentrum in Zundert kerstbomen. Liefst in alle soorten en maten.

Zonder lichtjes of ballen, maar mét kluit. De bomen krijgen een mooi plekje in een nieuw te realiseren groot oehoe-verblijf. Sinds tweede kerstdag heeft de vogelopvang - waar overigens ook een plekje en zorg is voor andere (bos)dieren - een oproep op haar Facebookpagina staan.

,,We denken zo'n twintig kerstbomen nodig te hebben'', licht Annemarie Brosens toe. ,,We hebben er inmiddels vijf binnen en een zevental zijn ons al toegezegd. Toevallig was er vanochtend nog een man uit Tholen die belde met de mededeling dat hij vandaag deze kant op kwam met een boom.‘’

Graag brengen

De stichting heeft niet de mogelijkheid om de bomen op te komen halen, vandaar dat er gevraagd wordt deze te komen brengen.

Aan het type kerstboom worden geen eisen gesteld; groot, klein, Nordmann, blauwspar of de gewone fijnspar, ze zijn allemaal zeer welkom. ,,De bomen die we nu hebben verschillen allemaal qua vorm en type en volgens ons gaat dit straks een heel leuk beeld opleveren.''

De oehoes die bij de vogelopvang binnenkomen, blijven hier over het algemeen. Omdat de oehoe hier niet van nature voorkomt, én de meeste van deze vogels in gevangenschap grootgebracht zijn, is uitzetten geen optie.

Rotswand

Het nieuwe verblijf van de roofvogels wordt 9 meter breed, 15 meter lang en 6 meter hoog. De stalen constructie is inmiddels klaar en hierna wordt er een rotswand gecreëerd, precies zoals de vogels dit op prijs stellen. De naaldbomen maken straks het plaatje compleet.