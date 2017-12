Gezocht: opslagplek voor barretjes en boompjes

Die verzameling is nu tijdelijk opgeslagen op het terrein van Klavers Jansen, maar niet voor lang. Het pand, in eigendom van de gemeente, wordt met de grond gelijk gemaakt. Dat betekent dat er voor de rekwisieten nieuw onderdak gezocht moet worden. ,,Er zitten uren aan werk in: hier is met twintig vrijwilligers hard aan gewerkt", zegt Jeroen Dekker, die zich elk jaar met het decor bezighoudt. ,,Als we geen nieuwe plek vinden, zouden er een hoop decorstukken moeten sneuvelen. En alles nog een keer maken kost niet enkel tijd, ook geld", zegt Dekker. Zonde, vindt ook Goudswaard. ,,Helemaal met het vijfjarig jubileum in het vooruitzicht."



Daarom zoeken ze een ruimte van vijftig vierkante meter waar de Wintermarktspullen kunnen liggen. Zolang de rekwisieten maar droog blijven. Dat het Dekker aan het hart gaat is duidelijk: ,,De toegangspoort moet koste wat kost blijven. Het is echt een noodoplossing, maar als het moet zet ik de pilaren op m'n werkplek. Nee, dat is niet ideaal en dan staat alles meteen vol, maar de poort moet behouden blijven."