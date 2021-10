Gezocht: herinneringen aan ziekenhuis Langendijk

Dat willen we doen aan de hand van verhalen van mensen die de afgelopen decennia met het ziekenhuis te maken hebben gehad. Heb jij in het Langendijk gewerkt, was je er patiënt, bezoeker, omwonende of anderzins bij dit ziekenhuis betrokken? En wil je je bijzondere, gekke of ontroerende herinnering aan het Langendijk met ons delen? Mail je reactie naar p.ullenbroeck@bndestem.nl.