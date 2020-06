Gezocht: ambitieuze horecamensen met gevoel voor Terheijden

TERHEIJDEN - Restaurant Ons Thuis in Terheijden is op zoek naar een huurder. Eigenaren Kathleen van Gorp en Thieu Visker willen het complex overdagen aan ‘een goede partij die bij het dorp past'.

In april sloot Ons Thuis zijn deuren. Door de coronamaatregelen was het volgens Van Gorp en Visker niet meer rendabel om het restaurant open te houden. ,,We hadden verwacht dat het gebouw een jaar dicht zou blijven, maar er staan al bezichtigingen op de agenda", zegt Visker.

Restaurant Ons Thuis in Terheijden sluit zijn deuren

Ivo Mermans van Hormax horecamakelaars gaat er dan ook vanuit dat nog dit jaar een huurder voor Ons Thuis wordt gevonden. Daarbij is ook belangrijk wat de potentiële huurder, of eventueel koper, van plan is met het complex. Visker: ,,We willen namelijk dat er een goede partij in komt die bij het dorp past.”

De Stube, een van de ruimtes van Ons Thuis, wordt voorlopig gehuurd door Edwin Lievens van café 't Barreke in de Molenstraat. Zijn eigen café is zo klein dat er vanwege de coronamaatregelen slechts enkele mensen binnen mogen. Dat is niet rendabel, waardoor Lievens nu tijdelijk is uitgeweken naar de Stube met terras aan de Mark.

Huisjes

De zes tiny houses achter Ons Thuis die samen een bed-and-breakfast vormen, horen niet bij het horecacomplex dat nu te huur staat. De huisjes kunnen nog steeds geboekt worden. Eerder had Visker ook plannen voor tiny houses bij het nieuwe Puzzelbad in Terheijden. Dat bleek vanwege de hoge kosten niet haalbaar.