Gezin verloor huis in Rijsbergen door brand en woonde drieënhalve maand bij de buren

Een ferme kerststal en rijk versierde boom zorgen voor sfeer in de Bredase woning, waar Luke, haar man René en hun twee kinderen sinds kort wonen. ,,Zeker dit jaar mag dat wel", glimlacht Luke. Het gezin Boerema heeft een bizar 2018 achter de rug. Op 30 augustus raken ze door brand hun huis in Rijsbergen kwijt. Mons Ramorum, een iconisch pand waar iedere passant zijn blik wel even op liet rusten. Na de brand ondervinden ze wat René op de dag van de brand al min of meer voorspelde: 'Hier in Rijsbergen help je elkaar.’



,,Wat hét grote verschil heeft gemaakt in de verwerking, is de steun die we van alle kanten hebben gekregen. Van vrienden, buren, gemeente, inhoudelijke steun ook. Hartverwarmend."