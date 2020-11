Gewraakte rotonde in Heusdenhout ligt er dan toch in: wethouder blij, wijkraad wacht af

BREDA - Aanvankelijk bestond er flink verzet tegen de aanleg van een rotonde op de Heerbaan in de wijk Heusdenhout. Maar nu de rotonde erin ligt zijn de reacties over het algemeen positief. Hoewel wijkraadvoorzitter Rien Brans nog een slag om de arm houdt wat de doorstroming betreft.

De wijkraad vroeg vorig jaar in een burgersessie om de herinrichting van de Heerbaan on hold te zetten, met oog op ingrijpende bouwplannen op de locaties Amrâth Hotel Brabant (City Campus) en bij het ABN Amro-kantoor. De Heerbaan, verbinding tussen de Tilburgseweg en de Claudius Prinsenlaan, is een pendelroute tussen de snelwegen en kan weleens met de jaren een stuk drukker worden.

Veilig leefgebied

De wijkraad pleitte daarom voor een ‘hart van Heusdenhout’, een veilig leefgebied met een 30-km zone bij winkelcentrum Bisschopshoeve. De gemeente hield echter vast aan een rotonde en een 50-km route. En zo geschiedde. De rotonde ligt erin, inclusief een nieuw stuk fietspad als onderdeel van de snelfietsroute Breda-Tilburg.

De tijd zal het leren

Wijkraadvoorzitter Rien Brans: ,,Ik heb de indruk dat de rotonde wel functioneert. Maar ik kan nog niet overzien hoe het met de doorstroming zit. De tijd zal het leren, ook als de bouwactiviteiten beginnen. De vraag is wat dat betekent voor de verkeersintensiteit, de veiligheid en leefbaarheid. En de oversteekplaats ter hoogte van de Kapelstraat is weggehaald, dat blijft een aderlating. Dat willen we nog bespreekbaar maken.”

Een prachtige aanwinst

Wethouder Daan Quaars (mobiliteit) ziet in de rotonde een ‘prachtige’ aanwinst. ,,De rotonde brengt Heusdenhout samen. We denken met de wijkraad nog na over de precieze invulling, over het groen, zodat de rotonde mooi in de omgeving past.”

Over het nieuwe fietspad (vier meter breed): ,,We zien steeds meer én andere fietsers op de fietspaden, elektrische fietsen, bak- en bezorgfietsen. Dat stelt andere eisen. Ik ben blij dat we het fietspad direct toekomstproof hebben kunnen maken.”