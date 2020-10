Gewoon Singelloop deze zondag in Breda, maar wel in 'corona-jasje’

En dat onder de naam de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken. Het evenement, geheel in corona-jasje , werd om 10.45 uur geopend door stadsbeiaardier Paul Maassen met een kort concert op het carillon van de Grote Toren in Breda. Ruim 3600 mensen hebben zich ingeschreven, vier daarvan doen al voor de 35e keer mee.

Vanuit huis

Deelnemers creëren allemaal hun eigen start en finish. De een vanuit de achterdeur van zijn woning, de andere met collega’s of vrienden vanuit een centrale plek in de wijk of het dorp of ergens in het bos. Er hebben zich niet alleen inwoners van Breda ingeschreven, ook Dubai, Canada en Shanghai komen in de deelnemerslijst terug.